بنغلاديش تبدي رغبتها في الانضمام لقوة تحقيق الاستقرار الدولية بقطاع غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت بنغلاديش، السبت، 10 يناير 2026 ، عن رغبتها الرسمية في المشاركة ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة ، مؤكدة أنها أبلغت الولايات المتحدة بهذا التوجه خلال لقاءات رفيعة المستوى في واشنطن.

وذكر بيان صادر عن الحكومة البنغلاديشية أن مستشار الأمن القومي، خليل الرحمن، التقى بالدبلوماسيين الأمريكيين أليسون هوكر وبول كابور في العاصمة واشنطن.

وأوضح البيان أن المستشار "أعرب عن اهتمام بلاده المبدئي بالانضمام إلى القوة الدولية"، دون الخوض في تفاصيل طبيعة المشاركة أو حجمها، في حين لم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأمريكية حول هذا المقترح.

يأتي هذا التحرك عقب قرار مجلس الأمن الدولي في منتصف نوفمبر الماضي، والذي فوض بموجبه "مجلس السلام" والدول المتعاونة لإنشاء قوة دولية مؤقتة في القطاع، تزامناً مع وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من دخول التهدئة حيز التنفيذ، إلا أن عملية السلام تراوح مكانها في المرحلة الأولى؛ حيث يتبادل طرفا الصراع (إسرائيل و حماس ) الاتهامات بخرق التفاهمات. وميدانياً، سُجلت انتهاكات أدت إلى استشهاد أكثر من 400 فلسطيني ومقتل ثلاثة جنود إسرائيليين منذ بدء الهدنة.

المصدر : وكالات