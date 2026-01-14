قتلى جراء انهيار أرضي في شرق الكونغو

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 13 شخصاً حتفهم وفقد أكثر من 30 آخرين اليوم الثلاثاء جراء انهيار أرضي في شرق الكونغو، حسبما قالت السلطات المحلية.

ووقع الانهيار الأرضي في حوالي الساعة الواحدة صباحا في قرية بوروتسي في إقليم شمال كيفو.

ويقول شهود إن الانهيار حدث بعد عدة ساعات من هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي بين مدينة جوما الرئيسية وعاصمة الإقليم واليكالي.

وقال ديكارت أكيليمالي، رئيس القطاع في منطقة بوروتسي، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): «تصرفت الطبيعة بشكل رهيب، وانهار التل بأكمله في قرية بوروتسي بينما كان الناس نائمين».

وقال مسؤولون محليون إنهم طلبوا المساعدة من الحكومة، إلا أن إغلاق الطريق المؤدي إلى جوما تسبب في تعقيد قدرة الحكومة على الاستجابة.