مصر: تعزيز التعاون مع «الناتو» في مكافحة الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، أمس، الاهتمام بتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي «الناتو» في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات، ولاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، وإزالة الألغام، وتغير المناخ.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير عبد العاطي أمس مع خافيير كولومينا، الممثل الشخصي لسكرتير عام حلف الناتو لشؤون الجوار الجنوبي، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف.

ووفق ما صرح به المتحدث، في بيان صحفي، ثمّن عبد العاطي، خلال اللقاء، مستوى التعاون الثنائي القائم بين مصر وحلف الناتو، مرحباً بالجهود الجارية لتدشين وتفعيل برامج للشراكة لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، مشيراً إلى الاهتمام بتعزيز التعاون مع الحلف والاستفادة من خبراته في عدة مجالات.

وأشاد الوزير عبد العاطي، في هذا السياق، بالجهود الجارية لعقد أول جولة للحوار حول مكافحة الإرهاب بين الجانبين، وكذا عقد ورشة عمل ثنائية للخبراء حول إزالة الألغام.

كما استعرض عبد العاطي إمكانات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والذي يقدم إسهامات قيمة في بناء القدرات في أفريقيا، لاسيما في مجال مكافحة الفكر المتطرف في منطقة الساحل، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون بين الحلف والمركز في مجال بناء القدرات.