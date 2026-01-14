الجيش السوري يطالب «قسد» بالانسحاب من مناطق شرق حلب

ابوظبي - سيف اليزيد - حلب (الاتحاد)

طلب الجيش السوري، أمس، من قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها شرق مدينة حلب، باتجاه نهر الفرات، بعد يومين من إعلان القوات الحكومية سيطرتها على كامل المدينة.

وقال الجيش في بيان نشره التلفزيون الرسمي: «على كافة المجاميع المسلحة بهذه المنطقة الانسحاب إلى شرق الفرات»، معلناً المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة حلب وصولاً إلى نهر الفرات «منطقة عسكرية مغلقة». وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، اعتبار دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي منطقة عسكرية مغلقة، داعية المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع قوات قسد بهاتين المنطقتين، وطالبت كافة المجاميع المسلحة بها الانسحاب إلى شرق الفرات، قائلة «حافظوا على أرواحكم».

وكانت السلطات السورية، أعلنت تسجيل 24 حالة وفاة و105 إصابات جراء الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات قسد في مدينة حلب يوم الثلاثاء قبل الماضي.

ووسط التوتر بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية إثر المواجهات التي اندلعت الأسبوع الماضي في مدينة حلب، أكّد مصدر عسكري، أن تعزيزات جديدة للجيش وصلت إلى دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، بعد استقدام قسد لمجاميع مسلحة، وفق ما نقلت وكالة سانا.

في غضون ذلك، أشار الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس، إلى أن «نحو 119 ألف شخص نزحوا منذ تجدد الأعمال العدائية في مدينة حلب» في سوريا. وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين تعمل على تأمين المساعدات لكافة العائلات النازحة في الملاجئ والمجتمعات المضيفة.

وأضاف: «حتى يوم أمس أبلغنا شركاؤنا أن نحو 119 ألف شخص نزحوا منذ تجدد الأعمال العدائية في مدينة حلب، مفوضية شؤون اللاجئين وشركاء آخرون على الأرض يقدمون المساعدة للعائلات النازحة في الملاجئ المؤقتة والمجتمعات المضيفة، الدعم يشمل توزيع الأغطية والفرش والملابس الشتوية الضرورية».

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس، القبض على أفراد خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في ريف دمشق. وقالت الوزارة، في بيان أمس: «تمكنت وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، من تنفيذ عملية أمنية محكمة استهدفت خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة جديدة الشيباني بمنطقة وادي بردى، وذلك عقب متابعة دقيقة ورصد مستمر لتحركات أفراد الخلية». وأضافت: «أسفرت العملية عن إلقاء القبض على مدعوين، وضبط بحوزتهما عدداً من العبوات الناسفة والأسلحة المتنوعة»، مشيرة إلى مصادرة المضبوطات بالكامل. وأحيل المقبوض عليهما إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة بحقهما، طبقاً للبيان.