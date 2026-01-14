أميركا تطلب من مواطنيها مغادرة إيران فوراً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: دعت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، المواطنين الأميركيين إلى مغادرة إيران "فورا"، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين المغادرة برا إلى تركيا أو أرمينيا إذا كان ذلك "آمنا". ويعد ذلك مؤشراً على قرب سقوط النظام الإيراني وفقاً لرؤية بعض الخبراء والمتابعين.

وجاءت دعوة الخارجية الأميركية بعدما قال الرئيس دونالد ترامب: "سنحصل على أرقام القتلى في إيران قريبا". وأضاف ترامب أنه "منشغل بإيران بسبب سقوط قتلى هناك".

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتخذ "⁠إجراءات قوية جدا" إذا بدأت الحكومة ‌الإيرانية إعدام المحتجين، لكنه لم يوضح ماهية هذه الإجراءات.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "سي بي إس ⁠نيوز" أنه "لم أسمع عن (الإعدام) شنقا. إذا ‌شنقوهم سترون ‍بعض الأمور... سنتخذ إجراءات قوية جدا ‌إذا أقدموا على مثل هذا الأمر".

ونقلت الشبكة عن ترامب قوله: "أنا على علم بمقتل عدد كبير من الأشخاص خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات في إيران". وتابع ترامب قائلا: "هناك الكثير من المساعدات في الطريق للمواطنين الإيرانيين".

ووجه ترامب، الثلاثاء، رسالة للمحتجين الإيرانيين، قائلا إن "المساعدة في طريقها إليكم"، من دون أن يفسر ما يقصده.