وأوضح مصدر دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الموضوع، أن عددا من أفراد الطاقم تلقّوا طلبا بمغادرة القاعدة العسكرية بحلول مساء الأربعاء، فيما أكّد مصدر دبلوماسي ثان، طلب أيضا عدم كشف هويته، صحة هذه المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر أفراد من طاقم قاعدة العديد الأمريكية في قطر تلقوا طلبا بالمغادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.