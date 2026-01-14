أفراد من طاقم قاعدة العديد الأمريكية في قطر تلقوا طلبا بالمغادرة

طُلب من بعض أفراد طاقم قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر المغادرة، وفق ما أفاد مصدران دبلوماسيان لوكالة فرانس برس الأربعاء، في أعقاب تهديد واشنطن باتخاذ "إجراء قوي للغاية" حيال قمع الاحتجاجات في إيران.

وأوضح مصدر دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الموضوع، أن عددا من أفراد الطاقم تلقّوا طلبا بمغادرة القاعدة العسكرية بحلول مساء الأربعاء، فيما أكّد مصدر دبلوماسي ثان، طلب أيضا عدم كشف هويته، صحة هذه المعلومات.