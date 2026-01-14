إدارة ترامب تصنف فروع الإخوان المسلمين في 3 دول عربية منظمات "إرهابية"

القاهرة - كتب محمد نسيم - قررت إدارة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، 13 يناير 2026، تصنيف فروع "الإخوان المسلمين" في لبنان ومصر والأردن، منظمات "إرهابية".

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو: "إجراءاتنا ضمن خطوات أولى لجهود إحباط العنف الذي تقوم بها فروع الإخوان المسلمين".

وأضاف: "سنستخدم الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الإخوان المسلمين من موارد الانخراط في الإرهاب"، على حدّ وصفه.

يأتي ذلك فيما كان ترامب قد وقّع في تشرين الثاني/ نوفمبر، أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة "الإخوان المسلمين" في أنحاء العالم، "منظمات إرهابية أجنبية".

ونصّ الأمر التنفيذيّ حينها على "إطلاق عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.

وأشار الأمر التنفيذيّ إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".

وجاء قرار ترامب في أعقاب تصريحات صدرت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، الأحد، أعلن فيها أن إسرائيل تعمل على "استكمال حظر ما تبقّى" من "الإخوان المسلمين" في البلاد، مشيدا بالرئيس الأميركيّ، الذي يعتزم اتخاذ خطوة مماثلة.

المصدر : عرب 48