إدارة ترامب تستعد لإطلاق المرحلة التالية من خطة غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم، اليوم الأربعاء، 14 يناير 2026 ، الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة التالية من خطتها المتعلقة بقطاع غزة .

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع للولايات المتحدة في التعامل مع التطورات الأخيرة في المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل المرحلة الجديدة، فيما يُتوقع أن تشمل إجراءات سياسية ودبلوماسية قد تؤثر على الوضع على الأرض في غزة.

أبرز ملامح الخطة الأمريكية:

وفقاً للمصادر التي نقلت عنها الصحيفة، تتضمن المبادرة الأمريكية، التي تأتي ضمن رؤية أوسع تُعرف بـ "خطة ترامب للسلام" أو "مجلس السلام"، النقاط الرئيسية التالية:

تقسيم إداري للقطاع: تشير الخطة إلى إمكانية تقسيم غزة إلى مناطق نفوذ إداري، حيث تُمنح الأولوية للمناطق التي تسيطر عليها القوات الدولية أو الأمنية المحلية المدعومة لإقامة "مجمعات سكنية" ونماذج لإعادة الإعمار.

مجلس السلام للإدارة المدنية: مقترح لإنشاء هيئة إدارية تشرف على الشؤون اليومية والخدمات والمساعدات الإنسانية، بعيداً عن الهياكل التنظيمية السابقة، بهدف تقليل الاعتماد على الأجهزة التي كانت تديرها حماس .

قوة أمنية دولية وفلسطينية: تسعى واشنطن لتشكيل قوة أمنية تضم عناصر من الشرطة الفلسطينية (غير المنتمية لحماس) مدعومة بقوات دولية أو إقليمية، لضمان الأمن الداخلي وتوزيع المساعدات.

مشروع "شروق الشمس" للإعمار: خطة اقتصادية ضخمة تقدر تكلفتها بنحو 112 مليار دولار على مدار عقد من الزمن، تهدف إلى تحويل القطاع إلى منطقة مستقرة اقتصادياً لجذب السكان المدنيين بعيداً عن مناطق الصراع.

تحديات ومخاوف:

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية تواجه معضلة تتمثل في "الاعتراف الضمني" بصعوبة نزع سلاح حماس بشكل كامل في المدى القريب.

وتبرز المخاوف من أن أي هيئة حكم جديدة قد تجد نفسها مضطرة للتعامل مع "واقع ميداني" تظل فيه حماس لاعباً مؤثراً، مما قد يعيق قبول القوات الدولية أو الدول العربية للمشاركة في هذه الخطة.

الموقف الإسرائيلي والفلسطيني:

بينما تبدي الحكومة الإسرائيلية اهتماماً بالمناطق الخضراء أو المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية المشتركة، لا يزال هناك تحفظ حول هوية الجهة الفلسطينية التي ستتسلم المهام الإدارية.

ومن جهة أخرى، قوبلت هذه التسريبات برفض من جانب حماس التي تؤكد أن أي ترتيبات للحكم لا تشارك فيها أو تفرض من الخارج لن يكتب لها النجاح.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عدد من المسؤولين المطلعين على القرار أن علي شعث ، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، تم اختياره لرئاسة اللجنة.

ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون فلسطينيون من حركة حماس وفصائل أخرى في القاهرة لإجراء محادثات تتعلق بتشكيل اللجنة، رغم أن هوية باقي الأعضاء وطبيعة إدارة القطاع والتمويل الخاص بالعمليات لم تُكشف بعد.

ويهدف الإعلان عن تشكيل اللجنة إلى تقديم دفعة لخطة ترامب المتعلقة بقطاع غزة، خاصة في ظل صعوبة إحراز تقدم على جبهات أخرى، بحسب محللين.

وتشير المصادر إلى أن الهدنة بين إسرائيل وحماس صمدت نسبيا، بينما لم تنجح محاولات واشنطن لإقناع الدول بإرسال قوات حفظ سلام إلى القطاع.

وتنص خطة وقف إطلاق النار التي دعمتها إدارة ترامب منذ شرين الأول/أكتوبر 2023 ، على أن تكون اللجنة غير سياسية، وأن تقدم الخدمات العامة في القطاع بقيادة خبراء فلسطينيين مستقلين.

المصدر : وكالات