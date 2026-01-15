وزير الدفاع يلتقي برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي

التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، بجانب سالم بن بريك رئيس مجلس الوزراء اليمني، ووزير الدولة محافظ محافظة عدن.

وقال وزير الدفاع في تدوينة على منصة "إكس": "استعرضت معهم العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين، وبحثنا تطورات الأوضاع باليمن والمساعي الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية ضمن الحل السياسي الشامل باليمن لتحقيق الأمن والاستقرار، وأكدنا أهمية مواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة".