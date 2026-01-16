سحب دعوة إيران لمؤتمر ميونيخ للأمن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال تقرير إنه تم سحب دعوة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن.

كان دُعي عباس عراقجي إلى أحد أهم المنتديات الأمنية في العالم، ولكن بعد حملة القمع العنيفة التي شنتها حكومته ضد المتظاهرين، سحب المؤتمر دعوته.

وجاء في بيان: "قبل عدة أسابيع، وُجهت دعوات فردية لممثلين حكوميين من إيران. في ضوء الأحداث الراهنة، لن يُجدد مؤتمر ميونيخ للأمن هذه الدعوات."

يشار إلى أن اجتماع خبراء الأمن وصناع السياسات لهذا العام يُعقد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/شباط المقبل.

وأثارت هذه الدعوة انتقادات في ألمانيا. فقد أدان المعلق السياسي في صحيفة بيلد، فيليب فابيان، القرار، قائلاً: "في الأيام الأخيرة، قتل نظام الملالي الإيراني آلاف الأشخاص الذين طالبوا بإنهاء حكم الشريعة. ويبدو أن هذا ليس مبررًا لمؤتمر ميونخ الأمني ​​لسحب الدعوة من ممثليهم!"

وأضاف أن النظام الإيراني قطع الإنترنت قبل خمسة أيام لتنفيذ عمليات القتل سرًا.