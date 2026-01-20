عاجل: عاهل البحرين يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من المنامة: أعلنت وزارة الخارجيةالبحرينية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، قد قبل الدعوة الموجهة من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة للانضمام إلى «مجلس السلام».

وأكدت وزارة الخارجية أن قرار مملكة البحرين يأتي انطلاقًا من حرصها على الدفع قدمًا نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن عشرين نقطة، لما تمثله من أهمية في حماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقدير الملك الكبير لجهود الرئيس الأميركي لاحلال السلام المستدام في العالم والمنطقة، معربةً عن أملها في أن يحقق مجلس السلام أهدافه المنشودة في تعزيز التعاون ودعم الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار للجميع.