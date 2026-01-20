أستراليا تقر قوانين صارمة بعد هجوم سيدني

ابوظبي - سيف اليزيد - أقر البرلمان الأسترالي الثلاثاء تشديد العقوبات على جريمة التحريض على الكراهية وتعزيز التشريعات المتعلقة بحيازة الأسلحة، بعد أسابيع من الهجوم الذي استهدف جمعا كان يحتفل على شاطئ سيدني.

وتحتاج هذه الإجراءات إلى موافقة مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يصوّت عليها في وقت لاحق من اليوم.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قبل أسبوع "كانت الكراهية تملأ قلب ارهابيي شاطئ بوندي والسلاح بين يديهما ... نتخذ إجراءات على جبهتين: مكافحة معاداة السامية، ومكافحة الكراهية، وسحب الأسلحة النارية الخطيرة من شوارعنا".