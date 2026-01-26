أربعة قتلى جراء حريق في مصنع باليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت هيئة الإطفاء في اليونان إن حريقاً اندلع، اليوم ​الاثنين، في مصنع للبسكويت قرب مدينة تريكالا وسط البلاد، أسفر عن مقتل أربعة ‌أشخاص وفقدان شخص واحد.

ونجحت جهود فرق الإطفاء في إخماد الحريق الذي التهم منشآت المصنع، الذي أفادت الشركة المالكة له بأن سبب الحادثة غير واضح، وفقًا لوكالة أثينا للأنباء.

وذكرت الهيئة أنه جرى انتشال أربع جثث، مضيفة أن ثمانية من أصل 13 شخصاً في المصنع تمكنوا من الفرار.

وقال وزير الصحة ​أدونيس جورجياديس، لوسائل إعلام، إن ​ستة أشخاص، بينهم رجل إطفاء، ‍تلقوا العلاج في مستشفى محلي نتيجة مشكلات في الجهاز التنفسي، موضحاً أن حالة المصابين مستقرة وأن حياتهم لم تكن معرضة للخطر.