أمين عام الناتو: أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها من دون أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتبر مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الاثنين، أن أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، في ظل الدعوات داخل القارة للاعتماد على نفسها على خلفية التوترات بشأن جزيرة جرينلاند.

وقال روته، أمام نواب البرلمان الأوروبي: "إذا كان أي شخص هنا يعتقد مجدداً أن الاتحاد الأوروبي، أو أوروبا ككل، يمكنها الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، فليستمر في الحلم. لا يمكنك ذلك".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه لن يستخدم القوة لوضع اليد على الجزيرة التابعة للدنمارك، العضو في حلف الناتو، لكنه طالب بإجراء "مفاوضات فورية" حول الاستحواذ عليها.

وأوضح ترامب، خلال كلمة له في منتدى دافوس: "أي دولة أو مجموعة دول ليست قادرة على ضمان أمن جرينلاند بمعزل من الولايات المتحدة".