وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
