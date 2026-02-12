اخبار العالم

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، رسالة خطية من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


