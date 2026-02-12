تحرك عربي لمواجهة قرارات توسيع الاستيطان الإسرائيلي

وجاء عقد الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين، التي حذّرت من تداعيات القرارات الإسرائيلية، مؤكدة أن إجراءات توسيع المستوطنات، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأملاك، تمثل تصعيدًا من شأنه تقويض فرص الحل السياسي ودفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وأشارت فلسطين إلى أن هذه الخطوات تشكل تحديًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعيةً إلى تحرك عربي فاعل يتناسب مع حجم التطورات الجارية.
