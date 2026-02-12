موسكو تلوّح بالرد على عسكرة جرينلاند

حذّرت روسيا من أنها ستتخذ «تدابير مضادة»، قد تشمل إجراءات عسكرية وتقنية، إذا مضى الغرب في تعزيز وجوده العسكري في جرينلاند، في مؤشر جديد على تصاعد التوتر في منطقة القطب الشمالي ذات الأهمية الإستراتيجية المتزايدة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في خطاب أمام البرلمان الروسي، إن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي خطوات تهدف إلى «عسكرة جرينلاند» أو إنشاء قدرات عسكرية موجهة ضد روسيا. وأكد أن بلاده سترد بإجراءات «مناسبة»، في رسالة مباشرة إلى الدول الأوروبية التي أرسلت وحدات عسكرية محدودة إلى الجزيرة خلال الأسابيع الماضية.

وتأتي هذه التحركات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعرب فيها عن رغبته في ضم جرينلاند، قبل أن يتراجع لاحقاً ويعلن التوصل إلى تفاهم مع حلف شمال الأطلسي لزيادة الحضور الأمريكي في الجزيرة الواقعة تحت سيادة الدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي.

وتحظى جرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 57 ألف نسمة، بأهمية جيوسياسية متنامية، نظراً لموقعها الحيوي في الدائرة القطبية الشمالية ولقربها من مسارات بحرية وموارد طبيعية واعدة، ما يجعلها ساحة تنافس متصاعد بين القوى الكبرى.