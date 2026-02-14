الأمم المتحدة: نظام المساعدات في أفغانستان يتعرض لضغوط شديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

أعلن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان عرفات جمال، أن 5.4 مليون لاجئ أفغاني عادوا إلى البلاد منذ نهاية عام 2023، مما دفع إلى التحذير من أن جهود الإغاثة أصبحت ​تتعرض ‌لضغوط شديدة ⁠بسبب ​وصول آلاف الأشخاص يومياً.

وتواجه أفغانستان أزمة جوع متفاقمة بسبب الترحيل الجماعي للأفغان من دول مجاورة، وتخفيض ‌المساعدات الخارجية، والأزمة الاقتصادية.

وقال عرفات جمال خلال ​مؤتمر صحفي في جنيف أمس: «نحن قلقون للغاية بشأن استدامة هذه العودة، الصدمة الديموغرافية الهائلة لهذا العدد من الناس، الذي يمثل نحو 12 ​% من السكان، تدفعنا إلى حافة الانهيار».

وتابع جمال أن «نحو 2.9 مليون ​شخص عادوا ‌إلى ⁠أفغانستان العام الماضي، وأن ‌150 ألفاً عادوا حتى الآن هذا العام».

وأضاف ⁠أن «المفوضية تحتاج إلى 216 ​مليون دولار لدعم العائدين هذا العام، لكن الحملة لم تحصل سوى على 8 % من التمويل الذي تحتاجه». وأوضح جمال أنهم «ما زالوا يراقبون عودة أو إجبار أعداد كبيرة من الأفغان على العودة من الدول المجاورة في ظروف بالغة الصعوبة».