قتلى في انهيار منجم ذهب شرق غينيا

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم في حادث انهيار منجم ذهب غير مرخص في شرق غينيا.

وأفاد أمارا ديالو، ممثل محلي للصليب الأحمر، في تصريحات، بأن منجم ذهب غير مرخص يقع قرب مدينة «كوندياناكورو» الواقعة في شرق البلاد انهار وتسبب بمصرع 11 شخصًا على الأقل، لافتًا إلى أن الضحايا هم عشر نساء ورجل واحد.

وذكر أنه جرى انتشال جثث النساء الضحايا بعد ساعات من وقوع الحادث، مضيفًا أن شابًا توفي متأثرًا بإصابته.

وأوضح أن الضحايا ذهبوا إلى الموقع لغسل ومعالجة نفايات التعدين، الذي يُعد نشاطًا شائعًا في مناطق تعدين الذهب، قبل أن ينهار عليهم التراب ويطمرهم في المنجم العشوائي.