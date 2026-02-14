بعد فضائح إبستين.. دبي تقصي بن سليم من إدارة موانئها

بعد الكشف عن صلات وثيقة بينه وبين المدان باغتصاب الأطفال جيفري إبستين، أقالت مجموعة الموانئ العملاقة "دي.بي ورلد" رليس المجموعة سلطان بن سليم، وذلك على خلفية هذه العلاقة المشبوهة التي ترددت حول العالم بعد أن أفرجت وزارة العدل الأمريكية ملايين الوثائق التي تتعلق بإبستين.

وأعلنت موانئ دبي العالمية اليوم الجمعة تعيين عيسى كاظم رئيسا لمجلس إدارتها ويوفراج نارايان رئيسا تنفيذيا للمجموعة.

وقال أعضاء في الكونجرس الأمريكي إن اسم بن سليم ورد في الملفات مما جدد التدقيق في طبيعة تواصله السابق مع إبستين الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية قبل موته.

وبسبب ما قيل عن صلاته المحتملة بإبستين، علقت مؤسسة التمويل الإنمائي البريطانية بريتيش إنترناشونال إنفستمنت (بي.آي.آي) وثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا أي استثمارات جديدة في الشركة.