بعد الكشف عن صلات وثيقة بينه وبين المدان باغتصاب الأطفال جيفري إبستين، أقالت مجموعة الموانئ العملاقة "دي.بي ورلد" رليس المجموعة سلطان بن سليم، وذلك على خلفية هذه العلاقة المشبوهة التي ترددت حول العالم بعد أن أفرجت وزارة العدل الأمريكية ملايين الوثائق التي تتعلق بإبستين.
وأعلنت موانئ دبي العالمية اليوم الجمعة تعيين عيسى كاظم رئيسا لمجلس إدارتها ويوفراج نارايان رئيسا تنفيذيا للمجموعة.
وقال أعضاء في الكونجرس الأمريكي إن اسم بن سليم ورد في الملفات مما جدد التدقيق في طبيعة تواصله السابق مع إبستين الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية قبل موته.
وبسبب ما قيل عن صلاته المحتملة بإبستين، علقت مؤسسة التمويل الإنمائي البريطانية بريتيش إنترناشونال إنفستمنت (بي.آي.آي) وثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا أي استثمارات جديدة في الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فضائح إبستين.. دبي تقصي بن سليم من إدارة موانئها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.