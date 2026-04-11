أمريكا وإيران تتأهبان لمحادثات سلام وشكوك تكتنف قضايا لبنان والعقوبات

القاهرة - كتب محمد نسيم - من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام اباد اليوم السبت لإنهاء حربهما التي استمرت ستة أسابيع، على الرغم من أن طهران ألقت بظلال من الشك على ​المحادثات بقولها إنها لا يمكن أن تبدأ دون التزامات بشأن لبنان والعقوبات.

وكان الوفد الأمريكي، بقيادة نائب الرئيس جيه دي فانس، والذي يضم ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب وصهره ‌جاريد كوشنر، في طريقه إلى إسلام اباد بعد توقف للتزود بالوقود في باريس.

كما وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد وفد من كبار المسؤولين الإيرانيين، قبيل محادثات مرتقبة مع الولايات المتحدة، بعدما اشترطت طهران وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن أصولها المجمّدة “قبل بدء المفاوضات”.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المؤقت، ما تزال خلافات كبيرة قائمة بشأن كيفية المضي قدما في المحادثات الهادفة إلى تحويل الهدنة الهشّة إلى اتفاق سلام دائم.

وتطرّق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى صعوبة تحقيق تقدم، قائلاً في خطاب متلفز: “لقد أُعلن وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن مرحلة أصعب تنتظرنا الآن: مرحلة تحقيق وقف إطلاق نار دائم، وحلّ القضايا المعقّدة عبر المفاوضات”.

وكانت السلطات الباكستانية قد اتخذت، أمس الجمعة، إجراءات أمنية مشددة قبيل انطلاق المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة إسلام آباد، السبت.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أن السلطات أعلنت حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء العاصمة، ونشرت أكثر من 10 آلاف عنصر أمني لضمان سلامة الوفدين الإيراني والأمريكي المشاركين في المحادثات.

ويتولى الجيش تنسيق الإجراءات الأمنية المشددة، بدعم من شرطة إسلام آباد وشرطة إقليم البنجاب، كما انتشرت قوات الأمن حول المباني العامة.

في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، عبر منصة "إكس" الأمريكية، أنه سيتم تسهيل دخول الصحفيين المشاركين في محادثات إسلام آباد.

وأضاف إسحاق دار، أنه طلب من شركات الطيران السماح للأفراد المعنيين بالصعود على متن الرحلات الجوية دون تأشيرات، وأنه سيتم تطبيق نظام "التأشيرة عند الوصول".

وسبق أن أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، سيحضر الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية المقرر انطلاقها السبت في إسلام آباد.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بال فتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.

المصدر : وكالات