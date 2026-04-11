مصر وبريطانيا تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر، اليوم السبت، مستجدات التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيد على ضوء المباحثات الجارية في باكستان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، بأن الوزيرين أكدا، خلال اتصال هاتفي، الرغبة المشتركة في مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والحرص المتبادل على تعزيز التنسيق المشترك في ظل التحديات الأمنية الجسيمة على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض عبد العاطي الجهود المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة لاحتواء التصعيد في المنطقة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعي إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والمفاوضات كسبيل وحيد للتعامل مع الأزمة الراهنة.

كما شدد على أهمية البناء على إعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز جهود التهدئة، معرباً عن التطلع لنجاح المفاوضات في باكستان وأن تشكل نقطة تحول لإنهاء التصعيد.