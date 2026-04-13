تصعيد أميركي بعد فشل المفاوضات.. ترامب يعلن بدء حصار بحري على مضيق هرمز

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، 12 أبريل 2026، أن البحرية الأمريكية ستبدأ خلال وقت قصير تنفيذ عملية حصار في مضيق هرمز، تشمل تعقب واعتراض السفن التي تحاول الدخول إلى المضيق أو مغادرته.

وقال ترامب في تصريحات له عقب فشل التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال المحادثات التي عقدت في باكستان، إن هذه الخطوة ستتم بمشاركة دول أخرى، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات للبحرية الأمريكية بملاحقة أي سفينة في المياه الدولية تدفع رسوماً لإيران، مؤكداً أن "أي طرف يدفع رسوماً غير قانونية لن يحصل على مرور آمن في أعالي البحار".

وادعى ترامب أن الخلاف الجوهري في مفاوضات إسلام آباد تمحور حول رفض طهران التخلي عن طموحاتها النووية، رغم التوصل إلى تفاهمات في قضايا أخرى.

واتهم الرئيس الأميركي إيران بممارسة "الابتزاز" من خلال فرض رسوم عبور في المضيق، مشدداً على أن بلاده "لن تسمح لطهران بجني أرباح من إجراءات غير قانونية"، وأن القادة في الولايات المتحدة "لن يرضخوا لهذا الابتزاز".

كما أعلن عن بدء عمليات لإزالة الألغام التي قال إن إيران زرعتها في المضيق، محذراً من أن أي استهداف للقوات الأمريكية خلال هذه العمليات سيُقابل برد عسكري حازم.

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية ستكون في حالة "استعداد قتالي كامل"، في ظل تصاعد التوترات، مؤكداً عزم بلاده اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الملاحة الدولية في المنطقة.

المصدر : وكالات