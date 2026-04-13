واشنطن: إيران رفضت دعوة لوقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين أميركيين، مساء اليوم الأحد، 12 أبريل 2026، عن أبرز الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، رغم جولات مطولة من المفاوضات التي تناولت ملفات حساسة، أبرزها البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي.

وبحسب ما نقلته رويترز عن مسؤول أميركي، رفضت طهران مقترحات بوقف تمويل حركات مثل حركة حماس وحزب الله والحوثيين، إلى جانب رفضها فتح مضيق هرمز بشكل كامل.

كما أفاد المسؤول بأن إيران رفضت طلبًا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآت التخصيب الرئيسية، في وقت نقل فيه موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن أبرز نقاط الخلاف تتركز حول تجميد التخصيب، وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، إضافة إلى ملفات تتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتوقيت فتح مضيق هرمز، وإلغاء رسوم العبور.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات شملت أيضًا مقترحات لاتفاق أمني إقليمي ووقف تمويل منظمات مصنفة "إرهابية"، إلا أن التباينات ما تزال قائمة بشأن هذه القضايا.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاجتماعات مع الجانب الإيراني استمرت نحو 20 ساعة، وتم خلالها التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم النقاط، باستثناء الملف النووي الذي وصفه بأنه "الأهم".

وأضاف ترامب أن إيران "غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية"، معتبراً أن التفاهمات الجزئية لا تقارن بخطورة السماح بامتلاك قدرات نووية، في ظل ما وصفه بعدم إمكانية التنبؤ بتصرفات القيادة الإيرانية.

