زلزال سياسي في المجر: المعارضة تكتسح الانتخابات وأوربان يقر بالهزيمة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أظهرت نتائج أولية للانتخابات في المجر فوز حزب "تيسا" المعارض بزعامة بيتر ماغيار بأغلبية الثلثين في البرلمان، في مؤشر على تحوّل سياسي بارز في البلاد، وكانت محطّ اهتمام شديد لدى تل أبيب وواشنطن، فيما أقرّ رئيس الحكومة المجرية، فيكتور أوربان، بالخسارة، وقال: "هنأت الحزب الفائز في الانتخابات والنتيجة مؤلمة لنا".

وقال رئيس الحكومة، المنتهية ولايته، فيكتور أوربان، خلال إقراره بالخسارة في خطاب مقتضب ألقاه في مقر حملته الانتخابية، إن "نتائج الانتخابات، وإن لم تكن نهائية بعد، واضحة بالنسبة لنا، هي مؤلمة لكنها لا لبس فيها. لم تُمنح لنا المسؤولية أو الفرصة للحكم"، مضيفا أنه "هنأ الحزب الفائز".

قبيل ذلك، أعلن منافسه، المحافظ المؤيد لأوروبا بيتر ماغيار، أنه تلقى مكالمة من أوربان لتهنئته على فوزه في الانتخابات.

وبحسب بيانات مكتب الانتخابات، وبعد فرز 66,69% من الأصوات، سيحصد حزب "تيسا" الذي يتزعمه ماغيار 137 من إجمالي 199 مقعدا في البرلمان المجري، ما يشكل أغلبية ساحقة تبلغ ثلثي المقاعد تتيح له تنفيذ إصلاحات دستورية.

قلق إسرائيليّ

هذا، وساد قلق في إسرائيل من نتائج الانتخابات في المجر، في ظل تقديرات بأن خسارة رئيس الحكومة فيكتور أوربان قد تؤدي إلى تغيّر في الموقف الأوروبي تجاه تل أبيب، خصوصًا في ما يتعلق باستخدام بودابست حق النقض (فيتو) داخل الاتحاد الأوروبي.

وجرت الانتخابات في ظل توتر سياسي واضح، مع دعم إسرائيلي وأميركي مباشر لأوربان، إذ تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتسخير "كامل القوة الاقتصادية" لمساندته، فيما عدّ مسؤولون أوروبيون أن نتائج الانتخابات قد تحدد مستقبل علاقة المجر بالاتحاد، وبخاصة بعد سنوات من الخلافات حول سيادة القانون وتعطيل بودابست قرارات أوروبية جماعية.

وبحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترى تقديرات إسرائيلية أن فوز منافسه بيتر ماغيار، رغم كونه من يمين الوسط، لن يحوّل المجر إلى دولة معادية لإسرائيل، لكنه قد يدفعها إلى "الاصطفاف مع بروكسل"، ما يعني إنهاء دورها في تعطيل قرارات أوروبية ضد إسرائيل، خاصة تلك المتعلقة بفرض عقوبات على المستوطنين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع قوله، في وقت سابق الأحد، إن "مجرد تحوّل المجر إلى نموذج شبيه بألمانيا، التي تدعم إسرائيل لكنها لا تستخدم الفيتو، سيكون كافيًا لإحداث تغيير مهم"، مشيرًا إلى أن هناك ملفات "لا تعطلها سوى المجر"، ما يمنحها وزنًا خاصًا في المعادلة الأوروبية.

في السياق ذاته، اعتبرت التقديرات أن خسارة أوربان ستشكّل ضربة شخصية وسياسية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، الذي يُعدّ أوربان "أقرب حلفائه بين قادة العالم، باستثناء ترامب"، وقد سعى خلال الحملة الانتخابية إلى دعمه، بما في ذلك إرسال نجله يائير لإلقاء خطاب تأييدي له.

وفي هذا السياق، نشر سفير إسرائيل في سنغافورة، إيلي فيرد حازن، على منصة "إكس"، صورة تجمعه بأوربان، وأرفقها بتصريح اعتبر فيه أن "من يقف إلى جانب إسرائيل يكسب"، في إشارة إلى دعم واضح له خلال الحملة الانتخابية، في خطوة تُعد خروجًا عن الأعراف الدبلوماسية التي تفرض الحياد في الانتخابات الداخلية للدول، غير أن السفير الإسرائيلي عاد وحذف التغريدة لاحقًا.

وفي سياق المتابعة الإسرائيلية لتداعيات الانتخابات، أوفد "معهد آيديا" التابع لـ"الصندوق الجديد لإسرائيل" وهي منظمة أميركية غير ربحية داعمة للمعارضة الإسرائيلية، وفدًا يضم عضوين من الكنيست عن المعارضة، هما أوريت فركش من حزب غادي آيزنكوت، وإيتان غينسبورغ من "كاحول لافان"، إلى جانب أكاديميين في القانون الدستوري وناشطين معارضين لحكومة نتنياهو.

وهدفت زيارة الوفد، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، إلى دراسة احتمال حدوث "تحوّل سياسي" مشابه في إسرائيل. في حين قال المعهد إن الهدف هو متابعة انتخابات تُطرح فيها قضايا تتعلق بـ"مستقبل الديمقراطية الليبرالية"، في إشارة إلى محاولة الاستفادة من تجربة المعارضة المجرية إذا ما نجحت، في سياق المساعي لإزاحة نتنياهو عن السلطة في الانتخابات المقبلة.

إقبال قياسي

وشارك الناخبون المجريون بكثافة قياسية، الأحد، في الانتخابات التشريعية التي يبدو أنها وضعت حدا لحكم أوربان الذي تولى السلطة منذ 16 عاما، في استحقاق تستحوذ نتائجه على اهتمام دول كثيرة، في مقدّمتها الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية.

واختار 7,5 ملايين ناخب داخل المجر، إضافة إلى أكثر من 500 ألف مسجّلين في الخارج، بين خمسة أحزاب، وفقا لنظام انتخابي أكثري مختلط يصبّ بدرجة كبيرة في مصلحة حزب "فيديش" الحاكم.

وأُغلقت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وبلغت نسبة المشاركة 77,8% في الساعة السادسة والنصف مساء، متجاوزة النسبة القياسية السابقة البالغ 70,5% في انتخابات عام 2002.

وحتى قبل المؤشؤات الأولية، أشار المحللون إلى أن الإقبال الكبير على التصويت قد يفيد قائد المعارضة بيتر ماغيار الذي أبدى "تفاؤلا حذرا" بشأن احتمال فوز حزبه.

وأظهر استطلاع رأي الناخبين الذي أجراه مركز الأبحاث 21 ومقره بودابست هذا الأسبوع، ونُشر بعد إغلاق مراكز الاقتراع، أن حزب "تيسا" المؤيد لأوروبا بقيادة ماجيار سيحصل على 55%، متقدما على الائتلاف الحاكم بزعامة أوربان متوقعا حصوله على 38%.

ماغيار: "نحن نختار بين الشرق والغرب"

وقال ماغيار بعد الإدلاء بصوته في بودابست: "نحن نختار بين الشرق والغرب، بين الدعاية والنقاش العام الصادق، بين الفساد وحياة عامة نزيهة، بين استمرار التدهور والانهيار الكامل للخدمات العامة أو إعادة الأموال الأوروبية، وإنعاش الاقتصاد المجري".

وجدّد أوربان بعد إدلائه بصوته تحذيره من "أزمة كبرى" تنتظر أوروبا. وقال "لحسن الحظ، لدينا الكثير من الأصدقاء في العالم، من أميركا إلى الصين، مرورا بروسيا والعالم التركي"، مضيفا أنه لن يسمح للاتحاد الأوروبي أن "يحرم" المجر من "مستقبلها وسيادتها".

وحظي أوربان قبل الانتخابات بدعم قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتمثّلَ هذا الدعم بزيارة لنائبه جاي دي فانس إلى بودابست هذا الأسبوع امتدح خلالها مزايا فيكتور أوربان وانتقد تدخُّل "بيروقراطيي بروكسل"، حيث مقر الاتحاد الأوروبي.

أما ترامب نفسه، فاتخذ الجمعة مواقف عدة داعمة لأوربان، إذ تعهد بتسخير "كامل القوة الاقتصادية" الأميركية لمساعدة المجر إن دعم الناخبون حليفه الذي يرى فيه مجسدا لمعركة مكافحة الهجرة والدفاع عن "الحضارة الغربية".

"حملة سلبية"... أوربان كان مثالا للحركات اليمينية المتطرفة

وبات رئيس الوزراء المجري الذي جعل من بلده البالغ عدد سكانه 9,5 ملايين نسمة نموذجا لـ"الديمقراطية غير الليبرالية" مثالا يحتذي به عدد من الحركات اليمينية المتطرفة في مختلف أنحاء العالم.

وأوربان مقرّب أيضا من الرئيس الروس،ي فلاديمير بوتين، وقد واظب على انتقاد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ غزوها أوكرانيا عام 2022.





ومع أن بروكسل تجنّبت التعبير علنا عن موقفها من الانتخابات المجرية، أكّد دبلوماسي أوروبي أن "معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستكون مسرورة بالتخلص من أوربان"، مشيرا إلى أن "الصبر بلغ حدّه الأقصى".

واتخذ أوربان (62 عاما) مرارا مواقف مخالفة لتوجهات الدول الأعضاء الـ26 الأخرى، فيما جمّدت بروكسل التي تتهمه بتقويض دولة القانون مبالغ مخصصة لتمويل المجر تبلغ مليارات اليورو.

وأكد أوربان خلال حملته عزمه على مواصلة استهداف ما وصفه بـ"منظمات المجتمع المدني الوهمية، والصحافيين المأجورين، والقضاة والسياسيين".

ورأت أندريا شابو من مركز العلوم الاجتماعية في جامعة أوتفوش لوراند أن فوز أوربان "سيعني بوضوح... انزلاقا نحو نظام استبدادي".

كذلك سعى أوربان إلى إعطاء انطباع بأنه سدّ منيع في وجه أوكرانيا، متهما إياها بالسعي إلى جرّ المجريين إلى الحرب. لكنّ المحللين رأوا أن هذه الحجة لم تقنع مواطنيه في ظل الركود الاقتصادي في المجر واستشراء الفساد فيها بشكل فاضح.

وخلال لقاء انتخابي الخميس، دعا ماغيار الذي كان سابقا منتميا إلى "فيديش" إلى "إعطاء فرصة للتغيير"، مطلقا سلسلة وعود، أبرزها مكافحة الفساد، وإعادة إحياء المؤسسات الديموقراطية، وجعل المجر عضوا أمينا في الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه منذ عام 2004.

