البحرين ترحب بإدانة المنظمة البحرية الدولية لإغلاق إيران مضيق هرمز

ابوظبي - سيف اليزيد - رحبت مملكة البحرين بقرار المنظمة البحرية الدولية الذي أدان إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران وتهديدها للسفن واعتداءاتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداتها بزرع الألغام وفرض رسوم على السفن في المضيق.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية بدور دولة الإمارات في إعداد هذا القرار الذي أكد على حق المرور العابر في المضيق.

وجدد البيان دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي إلى مواصلة التعاون والتنسيق لصون حرية الملاحة الدولية، ومنع أي انتهاكات مستقبلية لها، باعتبارها ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين.