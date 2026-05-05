اخبار العالم

فون دير لاين تناشد واشنطن بشأن خفض الرسوم الجمركية

0 نشر
0 تبليغ

فون دير لاين تناشد واشنطن بشأن خفض الرسوم الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية العام الماضي لخفض الرسوم الجمركية الأميركية، وذلك بعد أن لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفع الرسوم المفروضة على السيارات بسبب انتهاكات مزعومة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين، اليوم الثلاثاء: "من جانب الاتحاد الأوروبي، إننا الآن في المراحل النهائية لتنفيذ الالتزامات الجمركية المتبقية".

وأضافت خلال زيارة ليريفان: "في الوقت نفسه، على الولايات المتحدة أن تلتزم، بالحد الأقصى المتفق عليه، على سبيل المثال، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا