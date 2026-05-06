المستشار الألماني: ملتزمون بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال ملتزماً بالعلاقات الجيدة عبر الأطلسي، رغم خلافه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حرب إيران.

وقال ميرتس، لهيئة البث العامة (زد.دي.إف): "لدينا خلافات، لكن يمكنني التعايش مع ذلك"، مضيفاً: "سأستمر في التعبير عن رأيي... سأناقش الأمر معه"، في إشارة لترامب.

وأوضح المستشار الألماني: "نتحدث بشكل متكرر عبر الهاتف. لكن أي شراكة جيدة يجب أن تكون قادرة على تحمل اختلافات الرأي".

وجاء الخلاف بين ترامب وميرتس بعد تصريحات للأخير في أواخر الشهر الماضي بشأن الأزمة في إيران.