ترامب يُهدّد إيران بتصعيد عسكري فوري إذا رفضت "ما تم التوصل إليه"

القاهرة - كتب محمد نسيم - هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، 06 مايو 2026، إيران، باستئناف الحرب بشكل فوري وبوتيرة أشد إذا لم توافق على ما تم التوصل إليه.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، إنه في حال وافقت إيران على تقديم ما جرى التوصل إليه، وهو خيار وصفه بأنه قد يكون "افتراضا كبيرا"، فإن الحرب ستنتهي بالفعل، و"وسيسمح الحصار الفعال للغاية بأن يكون مضيق هرمز مفتوحا للجميع، بما في ذلك إيران". وأضاف "إذا لم يوافقوا، فإن القصف سيبدأ وللأسف سيكون بمستوى وشدة أعلى بكثير مما كان عليه من قبل".

وتنتظر الولايات المتحدة رد إيران بشأن عدة نقاط رئيسية في مذكرة مكونة من صفحة واحد وتتضمن 14 بندا خلال الـ48 ساعة المقبلة. وبحسب ما أورد موقع "أكسيوس" الأميركي فإنه لم يتم الاتفاق على شيء بعد، لكن مصادره تقول إن هذا أقرب ما توصل إليه الطرفان نحو الاتفاق منذ بداية الحرب.

وأكدت مصادر إيرانية حصول تقدم في المباحثات مع واشنطن عبر باكستان، لكنها قالت إنه لم يصل بعد إلى مستوى يفضي إلى اتفاق، وقالت إن "ما تنشره وسائل إعلام أميركية عن تفاصيل المفاوضات لا يعكس حقيقة ما يجري"، مشيرة إلى أن "المفاوضات ما زالت تواجه النهج الأميركي المتعنت ومطالب مفرطة، وتركز على إنهاء الحرب وليس الملف النووي"؛ بحسب ما نقل عنها موقع "العربي الجديد".

ويتضمن الاتفاق التزام إيران بوقف تخصيب اليورانيوم، مقابل موافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع الطرفين للقيود المتعلقة بعبور مضيق هرمز. كما أن هنالك العديد من البنود الواردة في المذكرة التي تشترط التوصل إلى اتفاق نهائي وعدم تجدد الحرب.

وأكد مصدر باكستاني مشارك في جهود السلام، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما، وقال "سننهي هذا الأمر قريبا جدا. نحن نقترب من ذلك"؛ بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

المصدر : عرب 48