استعدادات لإجلاء ركاب السفينة المنكوبة بفيروس هانتا

ابوظبي - سيف اليزيد - تتأهب دول عدة تحسبا لإجلاء رعاياها من السفينة السياحية التي أصيبت بسلالة قاتلة من فيروس هانتا، والمقرر أن ترسو بالقرب من جزيرة تينيريفي في إسبانيا غدا الأحد.

جاء ذلك في الوقت الذي أشارت فيه السلطات الصحية ​إلى أن خطر انتشار الفيروس منخفض.

وأطلعت منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء، التي يوجد رعايا لها على متن السفينة، على كيفية إدارة العملية، ونصحت بمراقبة الركاب بشكل فعال لمدة 42 يوما من تاريخ آخر تعرض لهم للفيروس.

وكتب المدير ⁠العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في رسالة للجمهور نشرت على موقع "إكس" اليوم "أريدكم ​أن تسمعوني بوضوح: هذا ليس كوفيد آخر. لا يزال الخطر الحالي على الصحة العامة من فيروس ​هانتا منخفضا".

وقال ‌إنه أراد اتخاذ خطوة غير معتادة بنشر بيان ⁠لتهدئة مخاوف الناس.

وأضاف "سيتم ​نقل الركاب إلى الشاطئ في ميناء جراناديلا الصناعي، بعيدا عن المناطق السكنية، في مركبات مغلقة ومؤمنة، عبر ممر مغلق تماما، وإعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية. لن تصادفوهم".

غادرت السفينة السياحية الفاخرة "إم في هونديوس" سواحل الرأس الأخضر متجهة إلى إسبانيا يوم الأربعاء بعدما طلبت ‌منظمة الصحة والاتحاد الأوروبي من البلدان المعنية إدارة عملية إجلاء الركاب بعد اكتشاف فيروس هانتا، ‌الذي يبدأ عادة بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

وعادة ما ينتشر الفيروس عن طريق القوارض، لكنه يمكن أن ينتقل من شخص لآخر في حالات نادرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إن ثمانية أشخاص أصيبوا بالإعياء، ​من بينهم ثلاثة توفوا، زوجان هولنديان ومواطن ألماني.

وأكدت منظمة الصحة أنه تأكد إصابة ستة منهم بالفيروس، فضلا عن حالتين مشتبه بإصابتهما.

وقال فرناندو ​جراندي-مارلاسكا وزير الداخلية الإسباني، اليوم السبت، إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن السفينة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين أخريين لنقل باقي الأوروبيين. وقال إن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدتا أيضا أنه يجري الترتيب لإرسال طائرات ووضع خطط ​طوارئ من أجل الركاب من خارج الاتحاد الأوروبي ‌الذين ⁠لم تتمكن بلدانهم من إرسال ‌طائرات لنقلهم.

وقالت السلطات الصحية البريطانية، اليوم السبت، إنه ‌سيتم نقل الركاب والموظفين البريطانيين على متن السفينة إلى مستشفى في شمال غرب إنجلترا لقضاء فترة عزل أولية بمجرد عودتهم إلى وطنهم.

ونشر مدون السفر ⁠جيك روزمارين، الموجود على متن السفينة، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم إرسال الأميركيين إلى ​نبراسكا للحجر الصحي وإجراء فحوصات.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا جارثيا إن من المقرر إجلاء جميع الركاب و17 من أفراد الطاقم، بينما سيبقى 30 من أفراد الطاقم على متن السفينة ويتوجهون إلى هولندا. وأضافت أن من المقرر الإبقاء على الأمتعة وجثمان راكب متوفى على متن السفينة، وسيتم تعقيمها بالكامل عند وصولها.

ومن المقرر إجلاء الركاب الإسبان أولا، على أن تحدد السلطات الصحية ترتيب إجلاء ​باقي المجموعات. وذكر جراندي-مارلاسكا أنه لن يُسمح للركاب بالنزول من السفينة إلا بعد ​أن تصبح طائرة إجلائهم جاهزة للإقلاع.