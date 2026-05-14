40 قتيلاً بقصف مسيّرات خلال 10 أيام بالسودان

ابوظبي - سيف اليزيد - الخرطوم (وكالات)

قتل 40 مدنياً وأصيب أكثر من 50 آخرين خلال 10 أيام جراء تصعيد القصف بالطائرات المسيّرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتقديم طرفي النزاع مبررات متكررة تفيد بأن الاستهدافات تطال أهدافاً عسكرية.

وأعلن تحالف السودان التأسيسي، أمس، سقوط أربعة قتلى وأربعة جرحى في قصف بطائرات مسيرة تابعة للجيش استهدف مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور في غرب البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم تأسيس، أمس: «تعرضت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور الثلاثاء لهجوم بطائرات مسيرة تابعة للجيش السوداني، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين أبرياء غير مسلحين وإصابة أربعة آخرين».

وكانت مجموعة «محامو الطوارئ» قالت، في بيان أمس، إنها تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير في الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام العشرة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي هذه الهجمات تسع هجمات طالت مركبات تقل مدنيين وتنقل مواد غذائية وإمدادات حياتية على الطرق العامة.