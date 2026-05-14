مقتل 6 أوكرانيين في قصف روسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، إن روسيا ‌هاجمت بلاده بما لا يقل عن 800 طائرة ​مسيرة، اليوم الأربعاء، ​في واحد من أطول ⁠وأكبر الهجمات خلال ​الحرب، ما أدى إلى ​مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات.

وأضاف في منشور على ​منصة إكس «أطلقت روسيا ​منذ منتصف الليل ما لا ‌يقل ⁠عن 800 طائرة مسيرة. ولا يزال الهجوم مستمرا مع دخول ​طائرات مسيرة ​إضافية ⁠إلى مجال أوكرانيا الجوي».

وأوضح زيلينسكي ​أن روسيا استهدفت ​مناطق ⁠في غرب أوكرانيا أقرب إلى الحدود مع ⁠دول ​حلف شمال ​الأطلسي.