ولي العهد وأمير قطر يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك بين المملكة ودولة قطر الشقيقة. كما جرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتطور الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حاليًا لتعزيز الأمن والاستقرار.



