الصين تعلن عن تقدم في التجارة مع أميركا بعد اجتماع شي وترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الصين عن تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في أعقاب قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في بكين.

وقالت وزارة التجارة في بكين يوم السبت إن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات، لافتة إلى أن المزيد من المفاوضات بشأن التفاصيل لا تزال جارية.

ووفقاً لبكين، وافقت الصين والولايات المتحدة على إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار.

وسيجري استخدام مجلس التجارة لمناقشة تخفيضات الرسوم الجمركية على منتجات معينة، من بين أمور أخرى، وهناك اتفاق عام على خفض الرسوم الجمركية على منتجات معينة بدرجة مماثلة، كما أشارت بكين إلى تقدم في التجارة الزراعية.

ولم تقدم بكين تفاصيل بشأن معدلات الرسوم.