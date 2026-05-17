اخبار العالم

حريق ضخم في ولاية أميركية يسفر عن أضرار

0 نشر
0 تبليغ

حريق ضخم في ولاية أميركية يسفر عن أضرار

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي رجل إطفاء حتفه وأصيب عشرة أشخاص آخرون، إثر حريق ضخم وانفجار في مصنع للأخشاب في ولاية مين شمال شرق الولايات المتحدة.
وأوضحت إدارة السلامة العامة في ولاية مين، أن الحريق اندلع في مصنع "روبنز" للأخشاب في "سيرسمونت"، على بعد 145 كيلومترا من مدينة بورتلاند.

 

وأضافت أن عناصر الإطفاء كانوا في مكان الحادث عندما وقع الانفجار، مما أسفر عن مقتل رجل إطفاء وإصابة العديد من الأشخاص، تم نقل بعضهم إلى المستشفى في حالة حرجة.

 

وذكر رئيس قسم الإطفاء في ولاية مين، شون إسلر، أنه تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق والانفجار.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا