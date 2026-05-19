قتلى جراء أمطار غزيرة على جنوب الصين ووسطها

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الصينية إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ​جنوب البلاد ووسطها تسببت في فيضانات عارمة اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن ⁠وفاة 10 أشخاص على الأقل وإغلاق مدارس ​وشركات واضطراب حركة النقل ​وإمدادات ‌الكهرباء.

وذكرت وكالة الأرصاد ⁠الجوية ​الصينية أن مناطق في جيانغشي وآنهوي وهونان وهوبي وقويتشو وقوانغشي وقوانغدونغ وهاينان تواجه بشكل كبير خطر التعرض لكوارث ‌مرتبطة بالأمطار، منها انهيارات أرضية وسيول ‌وفيضانات في المناطق الحضرية فضلاً عن تراكم المياه.

وأكدت السلطات أنها ​بدأت عمليات استجابة طارئة في عدد من المناطق المتضررة.

وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) اليوم الثلاثاء أن ستة أشخاص على الأقل لقوا ‌حتفهم بعد سقوط ​شاحنة تقل 15 راكباً في نهر بمنطقة قوانغشي في جنوب غرب الصين وسط هطول أمطار ​غزيرة.

وأضاف ‌أن ثلاثة ⁠آخرين لقوا ‌حتفهم جراء ‌سيول اجتاحت قرية منخفضة في هوبي، بينما لقي شخص ⁠آخر حتفه في مقاطعة هونان ​بجنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه جرى تعليق الدراسة في مدارس وشركات وخدمات نقل، وأن السلطات تجلي سكان بعض المناطق في ​هوبي وهونان.