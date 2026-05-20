مقتل جندي بانفجار سيارة مفخخة في دمشق

وقد سُمع دوي انفجار في منطقة باب شرقي، بينما شوهدت سيارة تحترق في وسط الشارع، قرب مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع، والواقع بمحاذاة المدينة القديمة.
وأوردت وزارة الدفاع في بيان: «اكتشفت إحدى مجموعات الجيش العربي السوري عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي».
وأضافت: «تم التعامل مع العبوة بشكل فوري، ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بالمنطقة نفسها»، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وفرضت قوات الأمن طوقاً في المكان عقب الانفجار، وسط حالة من الهلع بين السكان في وقت الذروة.
من جهتها، ذكرت وزارة الصحة السورية أن فرق الطوارئ والإسعاف هرعت لموقع الانفجار. وأضافت الوزارة أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفيات قريبة، وأن الفرق الطبية تواصل تقديم الرعاية لهم وتراقب حالتهم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة قوله إن عدد المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات جراء انفجار السيارة بلغ 18.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الهجوم.
ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، تشهد دمشق بين الحين والآخر حوادث مماثلة محدودة، بينها انفجار سيارة في دمشق في أغسطس، لم يسفر عن إصابات.
