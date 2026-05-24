الصين: مصرع 90 عاملا في انفجار منجم فحم

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وكالة شينخوا الصينية، اليوم السبت، مصرع 90 عاملا، جراء انفجار داخل منجم للفحم في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وبحسب الوكالة، فإن سبب الانفجار تسرب غاز داخل منجم للفحم في قضاء تشينغيوان التابع لمدينة تشانغتشي.

وبحسب تقديرات أولية، لقي 90 عاملًا مصرعهم في المنجم الذي كان يعمل فيه 247 شخصا.

وأصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ، بيانا دعا فيه إلى تعبئة جميع الإمكانات لعمليات البحث والإنقاذ. وطالب بإجراء تحقيق شامل في أسباب الانفجار.

ولا تزال عمليات البحث متواصلة لإنقاذ العمال العالقين تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

المصدر : وكالة وفا