فرنسا تدعو لعقوبات أوروبية على بن غفير وتمنعه من دخول أراضيها

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت، أن بلاده تدعم التوجه الأوروبي لفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مشيراً إلى انضمامه لنظيره الإيطالي في دعوة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات رسمية بحقه.

وأوضح الوزير أن بن غفير ممنوع من دخول الأراضي الفرنسية، بسبب ما وصفه بـ"تصرفاته غير المقبولة" تجاه ناشطين كانوا على متن ما يُعرف بـ"أسطول الصمود".

يأتي هذا التصعيد الأوروبي على خلفية تزايد الانتقادات الدولية لسلوك بن غفير، خاصة فيما يتعلق بتعامله مع النشطاء الدوليين والتحركات التضامنية مع الفلسطينيين.

وكان "أسطول الصمود" إحدى المبادرات المدنية التي تهدف إلى كسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية، ما أدى إلى احتكاكات وتصعيد سياسي أثار ردود فعل أوروبية متزايدة، دفعت بعض الدول للمطالبة بفرض عقوبات دبلوماسية عليه.

