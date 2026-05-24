عشرات القتلى والجرحى بتفجير قطار في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد مسؤول رفيع المستوى أن تفجيرا استهدف قطارا يقلّ عسكريين أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل، اليوم الأحد، في ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وأوضح المسؤول أن الهجوم، الذي وقع في كويتا، عاصمة الولاية، أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا بينهم جنود في الجيش الباكستاني.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان، وهي جماعة انفصالية تُصنّفها واشنطن منظمة إرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس.

وقالت إنها استهدفت منشآت عسكرية بالإضافة إلى مسؤولين في الشرطة والإدارة المدنية عبر هجمات مسلحة وتفجيرات انتحارية.

وكثّفت الجماعة في السنوات الأخيرة هجماتها على باكستانيين من ولايات أخرى يعملون في المنطقة، وكذلك على شركات الطاقة الأجنبية.

ودان رئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم، ووصفه بأنه "انفجار وحشي أدى الى خسارة مأسوية لأرواح بريئة"، مضيفا "هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لا يمكن أن تضعف عزيمة شعب باكستان".

وأظهرت صور من مكان التفجير عربة قطار محطمة على جانبها، بينما كان أناس يبحثون بين الحطام عن ناجين.

وشوهد أشخاص يحملون ضحايا غارقين في الدماء على نقالات بعيدا من العربة المنحرفة عن مسارها، بينما كانت قوات الأمن المسلحة تحرس المكان.

وأوضح المسؤول لوكالة فرانس برس أن القطار الذي كان يقلّ عسكريين وعائلاتهم كان متجها من كويتا إلى بيشاور في شمال غرب باكستان.

وأضاف المسؤول أن القطار كان يعبر إشارة مرور في تشامان باتاك بمدينة كويتا "عندما اصطدمت سيارة مفخخة بإحدى العربات، ما أدى إلى انفجار هائل".

وتسبّب الانفجار في تحطيم النوافذ وتدمير سيارات مجاورة.

وأفاد مسؤول آخر وكالة فرانس برس بأن أفراد الجيش كانوا في طريقهم للاحتفال بعيد الأضحى.

- "الفرار بحثا عن مخبأ" -

وتُعدّ بلوشستان أفقر ولايات باكستان وأكبرها مساحة. وهي متأخرة عن بقية البلاد في جميع المؤشرات تقريبا، بما فيها التعليم والتوظيف والتنمية الاقتصادية.

يتهم الانفصاليون البلوش الحكومة الباكستانية باستغلال موارد الغاز الطبيعي والمعادن الوافرة في الولاية من دون أن يعود ذلك بالنفع على السكان المحليين.

وقال محمد رحيم الذي كان بالقرب من موقع الهجوم لوكالة فرانس برس إنه كان نائما عندما هزّ الانفجار المنطقة.

وأضاف "قفزت أنا وعائلتي من أسرّتنا عندما سمعنا دويا هائلا"، و"سمعتُ صراخا وبكاء لنساء وأطفال في المبنى، بمن فيهم عائلتي".

وقال شاهد عيان آخر يدعى عبد الباسط لوكالة فرانس برس إنه كان يقف في طابور لشراء طعام الفطور عندما سمع الانفجار.

وأضاف "بدأ الناس بالفرار بحثا عن مخبأ".

وقال مجيب أحمد إن سيارته تضررت بسبب الانفجار، مضيفا "عندما سمعتُ دوي الانفجار، اعتقدتُ أن ما حدث لا بد من أنه هجوم".

وتابع "خرجتُ من المبنى فرأيت الدمار، وكانت سيارتي محطمة تماما".

وصرح مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس بأن زنة العبوة الناسفة المستخدمة في الهجوم بلغت حوالى 35 كيلوغراما.

وأشار إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية تجري تحقيقا في الهجوم.