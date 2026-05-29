تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران.. استهداف قاعدة أميركية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الخميس، استهداف "قاعدة جوية أميركية" ردا على الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة على جنوب إيران، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.

يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز، رغم سريان وقف إطلاق النار بين الطرفين منذ نيسان/ أبريل الماضي، واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الجيش الأميركي نفّذ هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مطار بندر عباس، مضيفا أنه "تم عند الساعة 4:50 صباحا استهداف القاعدة الجوية الأميركية التي كانت مصدر الهجوم". ولم يكشف البيان عن موقع القاعدة المستهدفة.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى لهجمات "صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، في أعقاب الضربات الأميركية الجديدة على إيران، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القوات الإيرانية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز "من دون تنسيق مع القوات الأمنية"، ما أجبرها على العودة، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وأضافت الهيئة أن السفن تجاهلت التحذيرات الأولية، قبل أن تطلق القوات الإيرانية النار التحذيري باتجاهها قرب المضيق، الذي يشهد توترا متصاعدا منذ أشهر.

وفي المقابل، نقلت تقارير أميركية عن مسؤول في واشنطن، أن الجيش الأميركي أسقط أربع طائرات مسيرة إيرانية، وشنّ ضربات استهدفت مركز تحكم في مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

المصدر : عرب 48