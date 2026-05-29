مقتل 16 فلسطينيا جراء خروقات الاحتلال بغزة

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,819 شهيدًا و172,894 جريحًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.

وفي السياق نفسه أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 16 شهيدًا و39 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة، في الساعات الـ48 الماضية، جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.