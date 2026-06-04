العراق.. الزيدي يشكِّل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال اليومين المقبلين.

وأكد الزيدي خلال لقاء جمعه مع وفدين عراقيين، أن «العراق يشهد تحولاً مهماً بفضل الاستقرار الأمني الذي تحقق»، مشيراً إلى أن «المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع العراقيين للمشاركة في نهضة البلاد وترسيخ مؤسسات الدولة».

ووفقاً لبيان لرئاسة الحكومة العراقية، فقد تقرر خلال تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال مدة أقصاها يومان.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز سلطة الدولة، ودعم الأمن والاستقرار.