مقتل عنصر من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، اليوم الخميس، بمقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين بجروح، جراء قصف طال قاعدتهم في جنوب البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الصربية لاحقا بأن العنصر الذي قتل صربي، موضحة أنه قضى "متأثرا بجروحه جراء سقوط صاروخ على قاعدة للأمم المتحدة".

وقالت الوزارة، في بيان، إن الرقيب ميلوفان يوفانوفيتش المولود العام 1989 "تلقى علاجا طبيا سريعا في مستشفى داخل القاعدة بعد إصابته، ثم نقل في مروحية إلى مركز استشفائي جامعي في بيروت حيث توفي قرابة الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي".

ووفق يونيفيل، يشارك حوالى 170 عنصرا صربيا في القوة التي تضم نحو 7500 عنصر من حوالى خمسين دولة.

بذلك، يرتفع عدد عناصر يونيفيل الذين قُتلوا منذ اندلاع النزاع في الثاني من مارس الماضي إلى سبعة.

وقالت القوة، في بيان، إن "جنديا من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل توفي فجر اليوم متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء سقوط قذائف هاون على موقعه"، مشيرة إلى أن الحادث وقع ليل الأربعاء.

وأضافت أنها باشرت تحقيقا في الحادث، داعية "السلطات الوطنية المختصة إلى التحقيق" فيه.

وينتشر عناصر القوة في جنوب لبنان قرب الخط الأزرق، الحدود التي رسمتها الامم المتحدة والبالغ طولها 120 كيلومترا بين لبنان وإسرائيل، وهي منطقة تشهد حاليا مواجهات.

وقالت يونيفيل، في بيانها، إنها رصدت "تزايدا ملحوظا" في عدد المقذوفات وسقوطها في جنوب لبنان، مضيفة أنه "يجب وضع حد للعنف".