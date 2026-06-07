وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية«، إن "المضادات الجوية التابعة لقوات الجيش في المنطقة العسكرية الثانية تعاملت مع ثلاث طائرات مسيّرة عقب رصدها في سماء منطقة خلف الواقعة شرقي مدينة المكلا - عاصمة المحافظة".
وأوضح أن المسيّرات رُصدت وهي تحلق بالقرب من مقار حكومية حيوية شديدة الأهمية في حضرموت، مشيرا إلى أن عملية التصدي الفورية جاءت في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المنشآت السيادية والاستراتيجية في المحافظة.
ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من سلطات حضوموت، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه المسيرات.
يأتي ذلك بعد يومين من محاولة طائرات مسيرة استهداف مقر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، دون أن تصدر السلطات توضيحات بشأن ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتراض مسيرات مجهولة في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.