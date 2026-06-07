اعتراض مسيرات مجهولة في حضرموت

أفاد مصدر عسكري يمني بتصدي قوات الجيش لـ3 مسيّرات مجهولة الهوية فوق مواقع عسكرية ومنشآت حيوية بمحافظة حضرموت النفطية شرقي البلاد.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية«، إن "المضادات الجوية التابعة لقوات الجيش في المنطقة العسكرية الثانية تعاملت مع ثلاث طائرات مسيّرة عقب رصدها في سماء منطقة خلف الواقعة شرقي مدينة المكلا - عاصمة المحافظة".

وأوضح أن المسيّرات رُصدت وهي تحلق بالقرب من مقار حكومية حيوية شديدة الأهمية في حضرموت، مشيرا إلى أن عملية التصدي الفورية جاءت في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المنشآت السيادية والاستراتيجية في المحافظة.

ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من سلطات حضوموت، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه المسيرات.

يأتي ذلك بعد يومين من محاولة طائرات مسيرة استهداف مقر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، دون أن تصدر السلطات توضيحات بشأن ذلك.