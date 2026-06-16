ترامب يعلن عن بدء خروج سفن النفط من مضيق هرمز

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ​أمس، ‌أن العديد من السفن ‌المحملة ‌بالنفط بدأت بالخروج من مضيق هرمز، بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران. وكتب ‌ترامب ‌في ⁠منشور على منصة «تروث سوشال»: «بدأت ⁠السفن، ‌وكثير منها محمل ⁠بالنفط، في التحرك ⁠للخروج من ​مضيق ⁠هرمز، ​تسلك السفن ممراً جنوبياً يتمتع ​بأمان وحماية عالية، كما توجد مسارات أخرى أيضاً».

وأعلن ترامب، أمس، توقيع ​الاتفاق مع إيران وقال: «إن النص سيُنشر بعد مراسم التوقيع الرسمية يوم ⁠الجمعة»، مضيفاً أن مضيق هرمز ​سيُفتح بالكامل أيضاً. وقال: ​«إنه ‌لا يعرف ما ⁠إذا ​كان سيحضر حفل التوقيع المتوقع يوم الجمعة في جنيف، لكنه أشار إلى أن نائبه ‌جيه. دي. فانس سيكون حاضراً».

وذكر ترامب للصحفيين ‌بعد وصوله بوقت قصير إلى إيفيان في فرنسا: «تم التوقيع على ​الاتفاقية بالكامل، والمضيق مفتوح جزئياً بالفعل كما تعلمون، ويوم الجمعة سيكون مفتوحاً بالكامل». ورداً على سؤال حول موعد ​نشر ‌نص ⁠مذكرة ‌التفاهم، قال ترامب: «ربما قريباً ‌جداً، أقول بعد يوم الجمعة بفترة قصيرة، ⁠أعتقد في المستقبل القريب جداً».

من جانبه، نفى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مجدداً، أمس، أن يكون الاتفاق المقرر توقيعه مع ايران نهاية الأسبوع قد تضمن في أي من نصوصه الإفراج عن أي أصول مجمدة.

وقال فانس في تصريحات لشبكة «سي بي إس نيوز»: «يتحدث الناس عن أنه سيتم الإفراج عن أصول بمليارات الدولارات، هذا غير صحيح، الحقيقة هي أن إيران ستحظى بمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً بكثير إذا أوفت بالتزاماتها في هذا الاتفاق».

وأضاف بهذا الصدد: «رغم أننا منفتحون على العديد من الأمور المطروحة على الطاولة إلا أن رقم الـ24 مليار دولار لا يظهر إطلاقاً في أي من النصوص التي ناقشناها مع الإيرانيين». وتابع: «ما قلناه هو أننا مستعدون لمناقشة رفع التجميد عن الأصول أو تخفيف العقوبات على اقتصادهم شريطة أن يقدموا التزامات طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي». وأكد أن «تلك التقارير ينشرها المتشددون في إيران لتحريف حقيقة الاتفاق، وذلك ليتسنى لهم تسويقه أمام فئات معينة من جمهورهم في الداخل».

وأكد أن الإدارة الأميركية تعتزم نشر «النص الكامل» للاتفاق الأميركي الإيراني هذا الأسبوع حتى يطلع عليه الشعب الأميركي.

الاتفاق النووي

حول الاتفاق النووي، قال فانس: «إن الاتفاق يمد يده فعلياً إلى إيران ويقول انظروا، إذا كنتم مستعدين للوفاء بالتزاماتكم والسماح بعمليات تفتيش حقيقية لبرنامجكم النووي، فإننا سنرحب بعودتكم إلى الاقتصاد العالمي».

وبشأن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، قال نائب الرئيس الأميركي: «إن الإدارة الأميركية تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الجائب الإيراني من أجل الدخول وتدمير ذلك المخزون من المواد المخصبة».

وأشار إلى أن التفاصيل الفنية ستبقى إحدى المسائل التي سيتم العمل عليها عند بدء المحادثات الغنية يوم الجمعة في جنيف.

الحصار العسكري

من جانبه، قال الجيش الأميركي، أمس، إن ما وصفه بـ«الحصار العسكري» للموانئ الإيرانية لا يزال سارياً، إلى حين استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار مع طهران، مقرر في 19 يونيو.

وجاء في مذكرة إرشادية، نقلتها وكالة «رويترز»، أن «الحصار العسكري للموانئ الإيرانية لا يزال سارياً، ويقيّد حركة جميع السفن الداخلة إلى هذه الموانئ والخارجة منها».