مقتل جنديين في هجوم مسلح بسوريا

قالت ​وزارة ‌الدفاع السورية، ​السبت، ​إن جنديين ⁠قتلا ​في ​هجوم شنه مسلحون مجهولون ​بالقرب ​من مدينة ‌منبج ⁠شمال شرقي حلب.

ويأتي الاعتداء بعد يومين فقط من مقتل عنصر في وزارة الدفاع السورية وإصابة 12 آخرين، إثر استهداف مسلحين مجهولين حافلة مبيت عسكرية كانت متجهة من قاعدة الرميلان في ريف الحسكة نحو محافظة حلب، وذلك على طريق تل تمر - رأس العين.

وفي مؤشر إلى استمرار نشاطه، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، الثلاثاء الماضي، مسؤوليته عن هجوم استهدف معسكرًا تابعًا لوزارة الداخلية السورية في مدينة الرقة. وأسفر الهجوم عن مقتل أحد عناصر الأمن وإصابة آخر، وفق ما أعلنه التنظيم.