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مقتل جنديين في هجوم مسلح بسوريا

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مقتل جنديين في هجوم مسلح بسوريا

قالت ​وزارة ‌الدفاع السورية، ​السبت، ​إن جنديين ⁠قتلا ​في ​هجوم شنه مسلحون مجهولون ​بالقرب ​من مدينة ‌منبج ⁠شمال شرقي حلب.

ويأتي الاعتداء بعد يومين فقط من مقتل عنصر في وزارة الدفاع السورية وإصابة 12 آخرين، إثر استهداف مسلحين مجهولين حافلة مبيت عسكرية كانت متجهة من قاعدة الرميلان في ريف الحسكة نحو محافظة حلب، وذلك على طريق تل تمر - رأس العين.

وفي مؤشر إلى استمرار نشاطه، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، الثلاثاء الماضي، مسؤوليته عن هجوم استهدف معسكرًا تابعًا لوزارة الداخلية السورية في مدينة الرقة. وأسفر الهجوم عن مقتل أحد عناصر الأمن وإصابة آخر، وفق ما أعلنه التنظيم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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