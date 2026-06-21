انجراف جثث 15 مهاجرا لسواحل ليبيا

قالت مصادر أمنية وطبية ومصدر من البحرية إن جثث ​ما لا يقل عن 15 مهاجرا، من ‌بينهم فتاة، جرفتها الأمواج إلى الساحل الشرقي لليبيا على البحر المتوسط خلال الأسبوع الماضي، بعد غرق قاربهم فيما ​يبدو.

وقال مصدر في البحرية، نقلا عن 10 ​ناجين، إن القارب كان يقل نحو 61 شخصا.

وذكرت ⁠المصادر أن الجثث تم انتشالها من عدة ​أماكن على ساحل طبرق، وهي مدينة تقع بالقرب ​من الحدود المصرية. وقال مسؤولان أمنيان إن الجثث في حالة تحلل شديد، وحذرا من احتمال العثور على المزيد.

وأظهرت صور ​نشرها الهلال الأحمر في طبرق على «فيسبوك» متطوعين ​يرتدون بدلات واقية بيضاء وهم ينتشلون الجثث من الشواطئ الصخرية ‌ويضعونها ⁠في أكياس بلاستيكية بيضاء.

من ⁠ناحية أخرى، قال مركز طب الطوارئ والدعم في مدينة الخمس، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الصحة ⁠في ​العاصمة طرابلس، إن المسعفين التابعين ​له عالجوا 13 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة الساحل.