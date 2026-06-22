إيران تُعلن إغلاق مضيق هرمز ردًا على الخروقات الإسرائيلية في لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، مساء اليوم السبت، 20 يونيو 2026، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، عازياً القرار إلى ما وصفه بعدم التزام الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم الداعية إلى وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وقال المقر، في بيان، إن استمرار العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان يمثل خرقاً للتفاهمات المعلنة، مضيفاً أن إغلاق المضيق يأتي كـ“خطوة أولى” رداً على ما اعتبره إخلالاً من الطرف المقابل بتعهداته.

وأشار البيان إلى أن طهران قد تتخذ خطوات إضافية في حال استمرار التصعيد، بهدف الضغط على الأطراف المعنية للالتزام ببنود الاتفاق.

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واستُشهد 17 شخصا بينهم طفلان وفُقد 7 آخرون تحت أنقاض منازل وأُصيب آخرون، منذ فجر السبت، إثر هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوبي وشرقي لبنان.

وفي أحدث التطورات، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت جنوبي البلاد.

وفي ذات السياق، استشهد جنديان في الجيش اللبناني، السبت، أحدهما متأثرا بجراحه، جراء غارتين إسرائيليتين جنوبي البلاد.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن "المجند جميل نحال، استشهد بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2026 جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق كفررمان – النبطية" بجنوب البلاد.

المصدر : وكالات - عرب 48