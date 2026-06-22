رفض عربي لتصفية دور الأونروا

أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل جوهر القضية الفلسطينية، مجددة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، ومحذرة من التداعيات الخطيرة للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين على الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، شددت فيه على أهمية تعزيز حماية اللاجئين وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية، ودعم الدول والمجتمعات المضيفة التي تتحمل أعباء متزايدة نتيجة استضافة أعداد كبيرة منهم.

وجددت الجامعة العربية تأكيدها الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، داعية إلى توفير الدعم المالي والسياسي والقانوني اللازم لها، ورافضة أي محاولات تستهدف تقليص دورها أو إلغائها أو استبدالها أو تغيير الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني.

وسلط البيان الضوء على أزمة النزوح في السودان، مؤكدا أهمية دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السودانيين، وفي مقدمتها مصر، بما يمكنها من مواصلة تقديم الخدمات اللازمة وتحمل الأعباء المترتبة على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم المنظمات الإنسانية المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى رأسها «الأونروا» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة في المنطقة العربية.